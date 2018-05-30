Burkina Faso'dan İsrail'e tepki, Filisitn'e destek

Filistin'in mücadelesini, Burkina Faso halkına tanıtmak ve sevdirmek için çalıştıklarını söyleyen Kindo, "Ortadoğu'da kalıcı barış için herkes üzerine düşeni yapmalı." dedi.

"İSRAİL SALDIRILARINA SESSİZ KALAN ULUSLARARASI TOPLUM..."

Kindo, Müslümanlar başta olmak üzere uluslararası toplumun İsrail saldırılarına karşı sessiz kalmasından derin üzüntü duyduklarını ifade ederek Filistinler için daha fazla dayanışma ve destek çağrısı yaptı.

FİLİSTİN'E ULUSLARARASI KORUMA İSTEDİ

Komite Başkanı Boubakary Diallo da Filistinlilerin uluslararası koruma altına alınması gerektiğinin altını çizerek "Burkina Faso hükümeti, ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı oy kullanmış ve bu olayı en üst düzeyde kınamıştır. Bu bizim için onur vericidir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİLLİER, SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK YARGILANSIN"

Diallo, Filistin'deki katliamdan sorumlu İsraillilerin savaş suçlusu olarak yargılanması ve Gazze'deki insanlık dışı ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.