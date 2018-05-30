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'dan 'e tepki, Filisitn'e destek

Halkına Destek Komitesi (CDPF), ’in Filistin’deki katliamlarına tepki gösterdi. Filistin Halkına Destek Komitesi Sözcüsü Hassane Kindo, komitenin Filistin halkıyla dayanışma eylemleri koordine edeceğini dile getirerek "Burkina Fasolu Müslümanlar olarak Filistinlilerin yanındayız." açıklaması yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 16:25
Burkina Faso'dan İsrail'e tepki, Filisitn'e destek

'in mücadelesini, halkına tanıtmak ve sevdirmek için çalıştıklarını söyleyen Kindo, "Ortadoğu'da kalıcı barış için herkes üzerine düşeni yapmalı." dedi.

"İSRAİL SALDIRILARINA SESSİZ KALAN ULUSLARARASI TOPLUM..."

Kindo, Müslümanlar başta olmak üzere uluslararası toplumun saldırılarına karşı sessiz kalmasından derin üzüntü duyduklarını ifade ederek Filistinler için daha fazla dayanışma ve destek çağrısı yaptı.

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FİLİSTİN'E ULUSLARARASI KORUMA İSTEDİ

Komite Başkanı Boubakary Diallo da Filistinlilerin uluslararası koruma altına alınması gerektiğinin altını çizerek "Burkina Faso hükümeti, ABD elçiliğinin 'e taşınmasına karşı oy kullanmış ve bu olayı en üst düzeyde kınamıştır. Bu bizim için onur vericidir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİLLİER, SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK YARGILANSIN"

Diallo, Filistin'deki katliamdan sorumlu İsraillilerin savaş suçlusu olarak yargılanması ve 'deki insanlık dışı ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

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Burkina Faso'dan İsrail'e tepki, Filisitn'e destek
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