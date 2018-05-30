Dünyanın en uzun kedi bariyeri

Avustralya
, artan vahşi kedi nüfusunun tehdit ettiği ekolojik dengeyi korumak için çözümü kedi bariyerinde buldu. Avustralya Yaban Hayatı Koruma Merkezi, 9 bin 400 hektarlık Newhaven Vahşi Yaşam Koruma Alanı'nda 44 kilometrelik bir anti-kedi bariyeri inşasının tamamlandığını kaydetti. Dünyanın en büyük kedi koruma çiti olan 1 metre 80 santimetre yüksekliğindeki bariyer, 130 kilometrelik dikenli tel
ve 85 bin direkten oluşuyor. Yetkililer, iki yüzyıl önce bölgede yaşamaya başlayan vahşi kedilerin 20 yerli türün yok olmasına neden olduğunu ve yırtıcıların her dakika 2 bin endemik hayvanı öldürdüğünü belirtiyor. Bu bariyer sayesinde kedilerin yok ettiği biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tükenmekte olan türlerin yeniden artması amaçlanıyor. Nüfusları hızla artan ve ülkenin büyük bölümünde yer alan vahşi kedi nüfusunu azaltmak için planlanan programa göre, 2020'ye kadar 2 milyon vahşi kedi itlaf edilecek. Böylece yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan keseli tavşan, fare ve küçük kanguru cinsi wallaby gibi endemik türlerin yeniden çoğalmasına olanak sağlanacak. Bariyerin 2020'ye kadar 100 bin hektarlık alanı kaplamasının planlandığı ifade edildi. Ülkede 10 ila 20 milyon arasında vahşi kedi olduğu tahmin ediliyor.