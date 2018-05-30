Esad’dan kaçanlar Afrin’e sığındı

ESAD rejiminin en ağır bombardımanlarına, kimyasal silahlı saldırılarına ve insanlık dışı ablukasına maruz bırakıldıktan sonra Şam
yakınındaki Doğu Guta
'dan kaçabilen siviller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı operasyonuyla teröristlerden temizlenen Afrin
'e sığınıyor. Fransa
merkezli haber ajansı AFP'nin aktardığı izlenimlere göre Afrin'e sığınan birçok aile, kentin dışında kurulan çadır kentlere birçok aile de Afrin'de terk edilen evlere yerleşti. Suriye İnsan Hakları Gözelemevi, Afrin'e sığınan Suriyelilerin sayısının 35 bini bulduğunu aktarırken, AFP'ye konuşan Ahmed el Buhari (19), "Burası Türk bölgesi. Burası rejim bombardımanlarından korunmuş bir durumda. Onun için buraya geldim" dedi. Ailesiyle birlikte bir eve yerleştiklerini aktaran Buhari, "Evin gerçek sahibi gelirse buradan çıkarız, ya başka ev buluruz ya da kampa yerleşiriz" dedi. Küçük oğluyla birlikte AFP'ye konuşan Mehdi Haymur da "Guta'yı terk ettik, evimizi, işimizi ve topraklarımızı yitirdik. Buraya gelmek zorunda bırakıldık" dedi ve Afrin'de ev ev gezdikten sonra, ev sahibinin yakınlarından izin alarak, tahrip olmuş bir eve yerleştiklerini anlattı.