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'deki gösterilerde yaralanan bir daha şehit oldu

sınırındaki "" gösterileri sırasında askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir nin daha şehit olduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 13:32
Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğu sınırı yakınında günler önce yaralanan 23 yaşındaki Naci Ganim'in bugün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ganim'in şehit olmadan önce tedavi için 'teki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

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Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu
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