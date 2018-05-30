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ile arasında gerilim çok yüksek...Roketler ateşlendi hava saldırısı düzenlendi

savaş uçakları abluka altındaki 'yi vurduç İsrail 'a ait olduğunu iddia ettiği iki noktoayı vurdu. İsrail askeri Gazze şeridine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 09:24
İsrail ile Filistin arasında gerilim çok yüksek...Roketler ateşlendi hava saldırısı düzenlendi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları Şeridi'nin kuzeyinde 'a ait iki noktayı vurdu.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), El-İdare El-Medine olarak bilinen bölgeyi üç, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin 'na ait bir noktayı iki füzeyle hedef aldı. İsrail hava güçleri ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir tarım alanına saldırı düzenledi.

İSRAİL SALDIRILARI DOĞRULADI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Gazze'den gelen patlama seslerinin bu saldırıdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, daha fazla detaya yer verilmedi.



Açıklamada, Gazze sınırının İsrail tarafındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e 80 roket ve mermi atıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurmuş, Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in liler aleyhinde işlediği suçlara yanıt olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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İsrail ile Filistin arasında gerilim çok yüksek...Roketler ateşlendi hava saldırısı düzenlendi
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