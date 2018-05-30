Merkel'den Mevlüde anneye: İnsanlığınızla bize örnek oldunuz
Almanya'nın Solingen kentinde 5 Türk'ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 25'inci yıldönümü dolayısıyla dün anma törenleri düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'daki anma törenine katılan siyasetçiler arasında Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu da vardı. Maas ve Çavuşoğlu, Düsseldorf'daki törenin ardından Solingen'deki anma törenine de katıldı. Merkel törene faciada 2 kızı, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ile el ele tutuşarak geldi. Solingen kundaklanmasını 'insanlık dışı' olarak niteleyen Merkel. Genç'e dönerek, "Bu olay Almanya için utançtır. İliklerimize kadar sarsıldık. İnsanlığınızla, hepimize örnek oldunuz. Size hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 30.5.2018 09:49Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 09:56
Almanya'da Neo-Naziler'in 1993'te katlettiği 5 Türk kurban anıldı. Almanya Başbakanı Merkel, "Facia ülkemiz için utanç vesilesidir. İhmallerden dolayı özür diliyorum" dedi