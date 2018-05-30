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’teki en büyük kampı boşaltıldı!

'nın başkenti 'te dünyanın en büyük sığınma kampı olarak nitelendirilen yaklaşık bin 700 kişinin yaşadığı kanalı yakınında bulunan kampı bu sabah polis tarafından boşaltıldı. Sığınmacılar çadırlarda yaşamaya başladı. Fransa İçişleri Bakanlığı kampın tekrar kurulmaması için önlemler alıyor

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 11:10
Paris’teki en büyük sığınmacı kampı boşaltıldı!

'nın başkenti 'te yaklaşık bin 700 kişinin yaşadığı kanalı kenarında bulunan kampı boşaltıldı.
Paris'in Saint Martin kanalı kenarındaki en büyük sığınmacı kampında yaşayan yaklaşık bin 700 kişi tahliye edildi. Paris belediyesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce hazırlanan program çerçevesinde yerel saatle 06.00'da başkent Paris'in 19'ncu bölgesindeki Saint Martin kanalı boyundaki sığınmacı kampları güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR SIĞINMACI KAMPI BOŞALTILDI

2017'nin Nisan ayı başlarında, aynı bölgeye yakın Stalingrad semtindeki kamplar da polis tarafından boşaltılmıştı. Bu kamplardan çıkarılan sığınmacılar, 20 Nisan 2018'de Porte de la Villette semti yakınındaki Kanal Saint Martin kenarına kurdukları çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Paris'teki en büyük sığınmacı kampı olarak adlandırılan bu kamp bu sabah polis tarafından kaldırıldı.

35. TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un yaptığı açıklamaya göre, başkentte üç yıl boyunca sığınmacı kamplarına yönelik düzenlenen bu 35. tahliye gerçekleştirildi. Dağıtılan sığınmacı kampının bundan böyle aynı bölgeye yeniden kurulmaması için gereken önemli tedbirlerin alınacağı açıklandı.

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Paris’teki en büyük sığınmacı kampı boşaltıldı!
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