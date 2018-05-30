Rusya'dan kritik Kuzey Kore hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong'un 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştireceği tarihi zirve öncesi Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un Kuzey Koreli mevkidaşıyla bir araya gelerek Kore yarımadasındaki durumlar hakkında görüşecekleri bildirildi.

ABD VE KUZEY KORE HEYETLERİ SİNGAPUR'DA GÖRÜŞECEK

ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvedeki protokol ve güvenliğe ilişkin konuları görüşmek üzere Singapur'da hazırlık toplantısı yapacağı belirtildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, toplantıda ABD heyetine Beyaz Saray'ın Operasyonlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Joe Hagin başkanlık edecek. Kuzey Kore heyetinin başında ise Devlet İşleri Komisyonu yetkilisi Kim Çang-son olacak.

TRUMP GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Trump, Perşembe günü, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.