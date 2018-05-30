Yemen'deki sel felaketinde 4 kişi öldü

El-Mehra Valisi Racih Bakirayt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen selde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Kasırganın geçen cuma etkili olduğu Mehra'da felaket nedeniyle kentteki altyapı sistemi ciddi şekilde zarar gördü. Kasırganın ardından başlayan şiddetli yağış, bölgede su taşkınlarına neden oldu.

Yemen'in Sokotra Adası, Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinin yanı sıra Umman'ın güney bölgelerini de vuran Mekunu Kasırgası, etkili olduğu bölgelerde can ve mal kaybına neden oldu.