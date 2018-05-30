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'deki felaketinde 4 kişi öldü

'in doğusunda etkili olan Mekunu Kasırgası'nın ardından meydana gelen de 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 07:23
Yemen'deki sel felaketinde 4 kişi öldü

El-Mehra Valisi Racih Bakirayt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, lar sebebiyle meydana gelen de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Kasırganın geçen cuma etkili olduğu Mehra'da felaket nedeniyle kentteki altyapı sistemi ciddi şekilde zarar gördü. Kasırganın ardından başlayan şiddetli yağış, bölgede su taşkınlarına neden oldu.

'in Sokotra Adası, Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinin yanı sıra Umman'ın güney bölgelerini de vuran Mekunu Kasırgası, etkili olduğu bölgelerde can ve mal kaybına neden oldu.

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Yemen'deki sel felaketinde 4 kişi öldü
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