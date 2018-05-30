Yunanistan’ın genelinde 24 saatlik grev

Yunanistan'da işçi ve memurlar, çalışma alanındaki haklarının çiğnenmesini protesto etmek üzere ülke genelinde 24 saatlik grev ilan ettiler.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu ve öğrenci birlikleri saat 11.00'de Klauthmonos Meydanında protesto düzenleyecekler.

PARLAMENTOYA YÜRÜYECEKLER

Komünist Partisine bağlı PAME ise saat 10.30'da Omonoia Mreydanında protesto gösterileri ve Parlamento'ya yürüyüş düzenleyecek.

Ulaşımda ciddi aksamalara neden olacak greve eğitim, sağlık ve iletişim alanında çalışanlar da katılıyor.

PERŞEMBE SABAHINA KADAR RADYO VE TELEVİZYONLAR YAYIN YAPMAYACAK

Sabah saat 06.00'dan Perşembe sabah saat 06.00'ya kadar devlet ve özel sektörde çalışan gazeteciler işlerinden uzak kalacak, radyo ve televizyonlarda haber programları yayınlanmayacak.

Otobüs ve tramvayda çalışanlar 24 saatlik grevi 31 Mayıs Perşembe gününe aldılar.