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’ın genelinde 24 saatlik

'da işçiler ve memurlar çalışma hklarının ihlali nedeniyle 24 saatlik e gidiyor. Ulaşımda ciddi aksaklıklar neden olacak lara eğitim, sağlık ve iletişim alanında çalışanlar katılacak. ve televizyonlar yayın yapmayacak

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:18
Yunanistan’ın genelinde 24 saatlik grev

'da işçi ve memurlar, çalışma alanındaki haklarının çiğnenmesini etmek üzere ülke genelinde 24 saatlik ilan ettiler.
Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu ve öğrenci birlikleri saat 11.00'de Klauthmonos Meydanında protesto düzenleyecekler.

PARLAMENTOYA YÜRÜYECEKLER

bağlı PAME ise saat 10.30'da Omonoia Mreydanında protesto gösterileri ve Parlamento'ya yürüyüş düzenleyecek.
Ulaşımda ciddi aksamalara neden olacak greve eğitim, sağlık ve iletişim alanında çalışanlar da katılıyor.

PERŞEMBE SABAHINA KADAR RADYO VE TELEVİZYONLAR YAYIN YAPMAYACAK

Sabah saat 06.00'dan Perşembe sabah saat 06.00'ya kadar devlet ve özel sektörde çalışan gazeteciler işlerinden uzak kalacak, ve televizyonlarda haber programları yayınlanmayacak.
Otobüs ve tramvayda çalışanlar 24 saatlik grevi 31 Mayıs Perşembe gününe aldılar.

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Yunanistan’ın genelinde 24 saatlik grev
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