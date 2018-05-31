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4 milyar 240 milyon yaşında kaya bulundu

'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:31
4 milyar 240 milyon yaşında kaya bulundu

New Straits Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en eski ikinci kayası 'da bulundu.

Hindistan, ve Malezyalı jeologlar tarafından 8 yıl önce Hindistan'ın Odisha eyaletinde keşfedilen ve üzerinde araştırmalar yapılan kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu belirtildi.

Malezyalı Jeolog Rajat Mazumder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 yıldır üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar sonucu kayada bulunan materyaller, 4 milyar 240 milyon yıllık olduğuna dair ip uçları verdi. Bu dünyada şimdiye kadar tespit edilen ikinci eski kaya örneğidir. Bu buluşlar bize dünyanın geçmişi ile ilgili bilgiler veriyor." dedi.

Dünyanın en eskisi olarak belirtilen 4 milyar 400 milyon yıllık kaya örneği 'nın batısındaki Jack Hill'de bulunmuştu.

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4 milyar 240 milyon yaşında kaya bulundu
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