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ABD ve yetkilileri 'ta bir araya geldi

Bakanı Mike Pompeo ve li üst düzey diplomatlar 'ta bir araya geldi. ABD Başkanı ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Singapur'da gerçekleştireceği zirve için "aktif bir şekilde" hazrılıkların devam ettiğini duyurmuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 10:37
ABD ve Kuzey Kore yetkilileri New York'ta bir araya geldi

Bakanı Mike Pompeo ve li üst düzey diplomat Kim Yong-çol, kentinde bir araya geldi. Yonhap ajansının haberine göre, Pompeo ve Kim, Manhattan'da akşam yemeğinde görüştü.

"MUHTEMEL ZİRVE"

İkilinin bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. , ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.

TRUMP ÇARK ETMİŞTİ

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

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ABD ve Kuzey Kore yetkilileri New York'ta bir araya geldi
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