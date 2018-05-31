Almanya ve Çin, serbest ticaretten yana

Maas, başkent Berlin'de Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Çin'in önemli bir stratejik ortak olduğunu, bu nedenle ikili ilişkileri uluslararası politikaların ışığında daha da geliştirmenin ve derinleştirmenin yollarını aradıklarını belirtti.

Wang ile yaptığı görüşmede, ağırlıklı olarak ticari konuları ele aldıklarını ifade eden Maas, "Bu konu, şu sıralar her ikimizi de, ikili ve uluslararası bağlamda, her şeyden önce de Washington'a bakarak, çok meşgul ediyor." şeklinde konuştu.

"Himayecilik ve izolasyon, serbest ticarete göre üstünlük kazanmamalı." diyen Maas, Çin'in, pazarlarını daha yoğun şekilde dünyaya açmasından da büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dış politikada anlaşamadıkları konularda bile bir yakınlaşma arzusu görmekten de memnuniyet duyduğunu belirten Maas, Çin ile insan haklarına ilişkin diyaloğu sürdüreceklerini kaydetti.

Çinli bir gazetecinin, demiryollarının geliştirilerek Çin ile mal alışverişinin artırılmasını öngören İpek Yolu projesinin Almanya'da herkes tarafından olumlu karşılanmadığını söylemesi ve bu konudaki fikrini sorması üzerine de Maas, Almanya'da herkesin her proje hakkında farklı görüş beyan etmesinin normal olduğunu ve bunu çeşitlilik açısından iyi bulduğunu ifade ederek, yine de bu projenin çeşitli bağlantılar yaratması açısından önemli olduğunu ve bu konuda da görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bir Alman gazetecinin, Kiev'de saldırıya uğrayan Rus gazeteci Arkady Babşenko olayı hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine de Maas, bu konuda bir açıklama yapmadan önce daha fazla bilgi edinmek istediğini, bunu da Ukrayna ziyareti sırasında yapacağını belirterek, gazetecilere yönelik saldırıların genel olarak üzücü ve ciddiye alınması gereken konular olduğunu, söz konusu ülkelerin olayları aydınlatarak, halkın devlete güven duymasını sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Wang da, uluslararası alandaki birçok belirsizliklerden dolayı Almanya ve diğer AB ülkeleri ile daha hızlı şekilde iletişim sağlayabilecekleri imkanlar üzerinde görüştüklerini ifade ederek, pazarlarını daha fazla ülkeye açmak ve karşılıklı yatırımları da artırmak istediklerini söyledi.

Maas ile AB reformları konusunda da konuştuklarını, Avrupa'nın entegrasyonunu ve büyümesini karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için de desteklediklerini belirten Wang, "Birçok çıkar bizi birbirimize bağlıyor." dedi.

Ortadoğu'da istikrarın sağlanması açısından da İran ile mevcut olan nükleer anlaşmanın sürdürülmesinin önemli olduğunu belirten Wang, çok kutuplu bir dünya düzeninden yana olduklarını, bu nedenle G-20 çerçevesinde de daha fazla iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.