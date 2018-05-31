Almanya
'da Mevlüde Genç'in konuşması gündeminden düşmüyor. Deutsche Welle ajansından Jens Thurau 5 Türk'ün can verdiği Solingen faciasının 25'inci yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı yorumda, Genç'in konuşmasıyla yeni ufuklar açtığını belirtti.
Thurau yazısında şunları kaydetti: "Bundan 25 yıl önce aşırı sağcıların kundakladığı evinde iki kızını, iki torununu ve bir de yeğenini kaybeden 74 yaşındaki Mevlüde Genç'in konuşmasını izleyen politikacı ve Alman medya mensuplarının içinin burkulmaması mümkün olabilir miydi? Mevlüde Genç sevgiden söz ediyor, Almanya ve Türkiye'de kendini vatanında hissettiğini söylüyordu. Sonra ağzından adeta zamanı durduran şu sözler döküldü: 'Bunun nasıl bir acı olduğunu sadece Allah bilir. Aydınlık dünyanın karanlığında yaşıyorum. Yaşlandıkça acım daha da artıyor.' Almanya, Mevlüde Genç'in yüzünü artık tam aydınlatamaz. Ama bu yaşlı kadın yeni ufuklar açmayı biliyor. Düşmanlıkların ve milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde tam da yeni bir ışık yakıyor. Buna dayanabilmek zor."