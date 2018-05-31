BM'den Suriyeli mülteciler için kritik çağrı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bölge temsilcisi Emin Avad, Ürdün'de düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında 5 buçuk milyon Suriyeli mülteciye 5,6 milyar dolar yardım sözü verildiğini, öte yandan bu paranın sadece yüzde 20'sinin BM kuruluşlarına aktarıldığını söyledi.

"HAYATİ PROGRAMLARI RAFA KALDIRACAĞIZ"

Avad, söz verilen yardımın yapılmaması halinde BM'nin yakında gıda, su ve eğitim dahil hayati öneme sahip programlarını rafa kaldıracağını belirterek, "Bu, uluslararası bağışçılara parayı ödemeleri için acil ve kritik bir çağrıdır. " ifadesini kullandı.

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"FON SAĞLANMAMASI HALİNDE..."

Emin Avad, BM yardım kuruluşlarının, fonların sağlanmaması durumunda bu sayıda mültecinin sorumluluğunu üstlenemeyeceğini kaydetti.

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