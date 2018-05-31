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'den ler için kritik çağrı

ler Yüksek Komiserliği, 2018'de 5,5 milyon için söz verilen 5,6 milyar dolar ın sadece yüzde 20'sinin ödendiğini açıkladı. Avad, söz verilen yardımın yapılmaması halinde BM'nin yakında gıda, su ve eğitim dahil hayati öneme sahip programlarını rafa kaldıracağını belirterek, "Bu, uluslararası bağışçılara parayı ödemeleri için acil ve kritik bir çağrıdır. " ifadesini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 17:03
BM'den Suriyeli mülteciler için kritik çağrı

ler Yüksek Komiserliğinin bölge temsilcisi , 'de düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında 5 buçuk milyon ye 5,6 milyar dolar sözü verildiğini, öte yandan bu paranın sadece yüzde 20'sinin BM kuruluşlarına aktarıldığını söyledi.

"HAYATİ PROGRAMLARI RAFA KALDIRACAĞIZ"

Avad, söz verilen yardımın yapılmaması halinde BM'nin yakında gıda, su ve eğitim dahil hayati öneme sahip programlarını rafa kaldıracağını belirterek, "Bu, uluslararası bağışçılara parayı ödemeleri için acil ve kritik bir çağrıdır. " ifadesini kullandı.

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"FON SAĞLANMAMASI HALİNDE..."

Emin Avad, BM yardım kuruluşlarının, fonların sağlanmaması durumunda bu sayıda mültecinin sorumluluğunu üstlenemeyeceğini kaydetti.

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BM'den Suriyeli mülteciler için kritik çağrı
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