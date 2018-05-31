Erdoğan bizim kahramanımız

İngiltere'nin başkenti Londra
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçimi kazanması için Kuran okuyup dua eden güvenlik görevlisi Kasim Hasan (50), SABAH'A konuştu. Sosyal medya
da yayınlanan videosunun ardından bir anda Türkiye'de popüler olan Hasan, Türkçe'yi Ege Üniversitesi
'nde okurken öğrendiğini söyledi. 3 çocuk babası Hasan, "Somali
liyim. 20 yıldan fazla süredir İngiltere'de yaşıyorum. Türkiye'de 4 yıl yaşadım. Son üç yılda birkaç kez Türkiye'ye gittim" dedi.
SOMALİ ONU SEVİYOR
"Recep Tayyip Erdoğan benim kahramanım" diyen Hasan, "Erdoğan küresel bir lider. Somali'ye geldi. Somali'ye büyük destek verdi. Halkımız onu çok seviyor. O Somali'de bir kahraman. Onu seviyoruz ve sağlığına dua ediyoruz. Ne yaparsa yapsın ömrü boyunca başarılı olmasını diliyoruz. Müslüman dünyasının liderlerini İstanbul'da topladı ve Filistinli, Somalili ve Hindistanlı Müslümanların sorunlarını dile getirdi. Her birine yardımcı oldu. Dünya genelindeki Müslümanlara dayanışma ve organize olmayı öğretti. O Müslümanların lideri. Düşmanı gerçekten çok. Ama dualarımız onunla. Allah da onu hep koruyacak inşallah" sözleriyle sevgisini dile getirdi.
'GURUR DUYUYORUM'
Kasım Hasan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili anlattıklarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan Naciye Batkitar, "Benim kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seven yoktu ama Kasim kardeşimi görünce 'Benden daha çok sevenler varmış' dedim. Yüzlerce, binlerce Somalili'yi programlarda gördüğüm zaman özellikle soruyorum. 'Ben Türkiye'denim' diyorum. İngiltere'de bana sarılanlar, beni öpenler oluyor. Hemen el açıp dua edenleri o kadar çok gördüm ki. Bununla gurur duyuyorum" dedi.