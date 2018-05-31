Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Hamas: İsrail ile ateşkese geri dönüyoruz

: ile e geri dönüyoruz

Giriş Tarihi: 31.5.2018
Hamas: İsrail ile ateşkese geri dönüyoruz
uçakları salı akşamı ve çarşamba sabahı Şeridi'ni hedef alan hava saldırılarına devam ederken, dün yaptığı açıklamayla 2014'ten bu yana yürürlükte olan anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Direniş, düşmanı püskürtme ve angajman kurallarını değiştirmesini önleme konusunda başarılı olduktan sonra son saatlerde bazı aracılar devreye girdi. Gazze'deki ateşkes anlaşmasına geri dönme ve direniş grupları ile işgal güçlerinin aynı kurallara bağlı kalması hususunda mutabakat sağlandı" denildi. Ancak Fransız AFP ajansı, İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın bu açıklamayı reddettiğini belirterek, Katz'ın, "İsrail, durumun kötüleşmesini istemiyor. Şiddeti kim başlattıysa onlar durdursun" sözlerini aktardı. İsrail, Gazze'de 65 hedefi vurdu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamas: İsrail ile ateşkese geri dönüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN