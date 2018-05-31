Hamas: İsrail ile ateşkese geri dönüyoruz

İsrail
uçakları salı akşamı ve çarşamba sabahı Gazze
Şeridi'ni hedef alan hava saldırılarına devam ederken, Hamas
dün yaptığı açıklamayla 2014'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes
anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Direniş, düşmanı püskürtme ve angajman kurallarını değiştirmesini önleme konusunda başarılı olduktan sonra son saatlerde bazı aracılar devreye girdi. Gazze'deki ateşkes anlaşmasına geri dönme ve Filistin
direniş grupları ile işgal güçlerinin aynı kurallara bağlı kalması hususunda mutabakat sağlandı" denildi. Ancak Fransız AFP ajansı, İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın bu açıklamayı reddettiğini belirterek, Katz'ın, "İsrail, durumun kötüleşmesini istemiyor. Şiddeti kim başlattıysa onlar durdursun" sözlerini aktardı. İsrail, Gazze'de 65 hedefi vurdu.