Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Irkçı paylaşım işinden etti

Irkçı paylaşım işinden etti

ABD’li ünlü oyuncu , eski ABD Başkanı ’nın kadın danışmanlarından biri için yaptığı ırkçı paylaşımın ardından çalıştığı kanaldan kovuldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018
Irkçı paylaşım işinden etti
ABD'de kendi ismiyle yayımlanan "Roseanne" adlı dizinin ünlü oyuncusu , Twitter'daki ırkçı paylaşımı nedeniyle işinden oldu. Ünlü Amerikalı oyuncu Barr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Barack 'nın bir yardımcısını maymuna benzetti. Paylaşımında, Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett için " ile Maymunlar Cehennemi filminin meyvesi" ifadesini kullanan Barr'a her kesimden tepkiler yağdı. İran ve Afrikan Amerikan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jarrett için kullandığı ifadeden dolayı daha sonra Twitter hesabından özür dileyen Barr, pişman olduğunu belirterek, "Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin" mesajını paylaştı.

DİZİYE SON VERİLDİ
Hakkında yapılan ırkçı paylaşımı değerlendiren Valerie Jarrett ise "Bu öğretici bir an oldu. Ben iyiyim ama beni asıl endişelendiren, onları savunmak için yanında hiç arkadaşı olmayan insanlar" dedi. Paylaşımından kısa süre sonra, Roseanne Barr'ın başrolünü oynadığı dizinin yayımlandığı kanalın yönetimi, diziye son verdiklerini açıkladı. ABD Başkanı 'ın sıkı destekçisi olduğu bilinen Barr'ın daha önce de ırkçı paylaşımlarda bulunduğu ve Obama'nın bir dönem Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Susan Rice için de benzer ırkçı ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irkçı paylaşım işinden etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN