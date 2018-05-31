Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'i Rusya'ya davet etti

Lavrov, lideri Kim'i Rusya'ya davet etti

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ziyareti sırasında Kim Jong-un'u ülkesine davet etti. Lavrov, "Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 14:28
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'i Rusya'ya davet etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'yi ziyaret etti.

Rus Bakan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkesine davet etti. Lavrov Kim'in, "Kore yarımadasında barışın ve ilerlemenin sağlanması için istekli olduğunu" belirtti.

Lavrov'un Kim Jong-un'a Rusya Devlet Başkanı 'in iyi dileklerini ilettiği açıklandı.

MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Rus Ria haber ajansı, Lavrov Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da mevkidaşı Ri Yong Ho ile de görüştüğünü aktardı.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Kuzey Kore ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını ancak bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

'nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi.

Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğini ifade eden Lavrov, çözümünün zaman alacağına işaret etti.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılmadığı sürece nükleer program sorununun çözülemeyeceğini savunan Lavrov, kısıtlayıcı önlemleri kaldırma sürecinin müzakere meselesi olduğunu bildirdi.

Lavrov, "Tek oturumda nükleer silahlardan arındırma hususunda çözüm bulmak mümkün değildir. Belli kademeler olmalıdır" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'i Rusya'ya davet etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN