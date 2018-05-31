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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ’de

Rus Ria haber ajansına göre, Lavrov ’nin başkenti Pyongyang’da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüştü. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Kuzey Kore ile arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 10:26
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore’de

ve arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını ancak bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

'nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi.

Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğini ifade eden Lavrov, çözümünün zaman alacağına işaret etti.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılmadığı sürece nükleer program sorununun çözülemeyeceğini savunan Lavrov, kısıtlayıcı önlemleri kaldırma sürecinin müzakere meselesi olduğunu bildirdi.

Lavrov, "Tek oturumda nükleer silahlardan arındırma hususunda çözüm bulmak mümkün değildir. Belli kademeler olmalıdır." diye konuştu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore’de
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