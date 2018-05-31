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Trump: “Kim’in mektubunu getirecekler”

Başkanı , Lideri Kim Jong Un ile 'da yapılacak zirvw hakkındaki görüşmelerin çok iyi" olduğunu söyledi. Trump, éKim2den bana mektp getirecekler, içeriğini görmek için sabırsızlıkla bekliyorum." dedi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 17:39
Trump: “Kim’in mektubunu getirecekler”

Başkanı , lideri Kim Jong-Un ile yapılacak zirve hakkındaki görüşmelerin "çok iyi" olduğunu söyledi.
Trump bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "çok iyi toplantılar" gerçekleştirdiğini söyledi. Kuzey Kore yetkililerin Cuma günü Washington'a geleceklerine inandığını kaydeden Trump, "Kim'den bana mektup getirecekler. İçeriğini görmek için sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YİNE TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Olumlu geçeceğini düşünüyorum. Bu bir süreç. 12 Haziran'da görüşmeyi umut ediyorum" dedi. Twitter'da bugün yaptığı açıklamada "Kuzey Kore ile iyi görüşmeler" paylaşımını yaptı.

TRUMP, DİNESH D'SOUZA İÇİN GENEL AF

Trump, 2012 Senato seçimlerinde yasadışı para katkısı sağlamaktan yargılanan film yapımcısı ve siyaset yorumcusu Dinesh D'Souza'yı affetti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Dinesh D'Souza'ya tanınacak. Hükümetimiz tarafından çok haksız muamele gördü" dedi.

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Trump: “Kim’in mektubunu getirecekler”
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