Malmström, ABD'nin AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

"KÜRESEL PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR."

Malmström, söz konusu olumsuz kararın sektörü zarara uğrattığına işaret ederek, "İç güvenlik neden gösterilerek alınan bu karar sadece korumacılıktır. ABD, Avrupa'nın çelik ve alüminyum ihracatını tehdit gibi göremez. Bu karar Atlantik ötesi ilişkileri ve küresel piyasaları olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

"TİCARET SAVAŞI..."

Yaşanan ticari gerilimlere ilişkin Malmström, "Ticaret savaşında değiliz ama zor bir durumdayız. Ben ticaret savaşı terminolojisini kullanmam ama durum kaygı verici. ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin bu sonucu engellemek için çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Malmström, ABD'nin ise AB'ye gönüllü veya kotalarla sınırlama dışında seçenek sunmadığını anlattı.

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AB, DTÖ'YE BAŞVURDU

Mevcut küresel ticaret sisteminin eksikleri olduğunu ancak herkesin kurallara uygun davranması gerektiğini dile getiren Malmström, "Bugün AB konuyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuruda bulundu. Diğer dengeleme tedbirleri çalışmasına da başladık." diye konuştu.

Malmström, çelik ve alüminyum sektörlerindeki soruna Çin kaynaklı fazla kapasitenin neden olduğunu söyledi.

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"İNCELEME SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen arabalara yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasının ABD, Avrupa ve diğer ekonomilere büyük "hasar" vereceğini dile getiren Malmström, bu konuda ABD'de devam eden inceleme sürecinin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

BÜTÜN ÜLKELERE ÇAĞRI

Malmström, ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatı yapan bütün ülkeleri DTÖ'de hukuki süreç başlatmaya çağırdı.

AB ve ABD'nin tarihi, stratejik ve kültürel olarak dost ve müttefik olduğunu anımsatan Malmström, ABD'nin İran nükleer anlaşması ve Paris iklim anlaşmasından çekilmesi ve en son ilave gümrük vergileri uygulama kararının ilişkileri soğuttuğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.