ABD: Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz devam edecek

Türk dostu olarak tanınan ABD
İçişleri Bakanı Ryan Zinke, son dönemde gerilen Türkiye
-ABD ilişkileri için iyimser olduğunu söyledi. "Türkiye Dostu Amerikalılar Ödülleri" törenine, ödüle layık görülen eşi Lola Zinke ile katılan İçişleri Bakanı Zinke, Türkiye ve ABD'nin uzun bir geçmişe sahip iki müttefik, bölgesel ve stratejik ortak olduğunu belirterek, "Ben iyimserim. Her iki tarafın uzun vadeli içten bir ilişki kurması sadece iki ülke için değil bölge için de önemli. Temelde güçlü olan ilişkilerimizin gelecekte de güçlü olacağından eminim" dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye ve ABD'nin devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde konuşması ve görüşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Zinke, "Karşılıklı anlayış, şeffaflık ve iletişime odaklanmalıyız" dedi.