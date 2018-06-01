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Kardaşyan ’tan hükümlü için af istedi

Giriş Tarihi: 1.6.2018
Kardaşyan Trump’tan hükümlü için af istedi
ABD'de TV yıldızı Kim Kardaşyan, ömür boyu hapse mahkûm olan Alice Marie Johnson'ın (63) affedilmesi olasılığını görüşmek üzere ABD Başkanı Donald ile bir araya geldi. Trump, Twitter hesabında Kardaşyan ile "harika bir görüşme" yaptıklarını açıklarken Kardaşyan, Trump'a teşekkür etti ve "Başkan'ın ilk sefer için, şiddet içermeyen suçundan ömür boyu hapis cezasını çeken Alice Marie Johnson'ı affetmesini ümit ediyoruz" paylaşımını yaptı.
Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
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Kardaşyan Trump’tan hükümlü için af istedi
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