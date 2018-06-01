Polisten PKK’ya kalkan

Almanya
'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK
terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, Alman polisinin şiddetine uğrayıp darp edildi. Solingen katliamının 25'inci yılında anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan Canik, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Terör örgütü yandaşlarının Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine asılsız söylemlerde bulunup slogan atmalarına tepkisiz kalamadığını söyleyen Canik, "Terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdim. Polisler koşarak geldi ve kaba şekilde bana uzaklaşmamı söylediler. Yasaklı posterlerin olduğunu söyledim. Tam gidecektim ki kısa boylu polis arkamdan gelip beni itti ve diğerleri de ona yardım etti" dedi.