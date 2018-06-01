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’da ı: 8 yaralı

’nın Moğolistan sınırında, Bayrak Gölü şehirlerinden olan İrkutsk şehrinde bulunan Komsomol alışveriş merkezinde çocuklar için hazırlanan bilim ve deney merkezinde çıktı. Yangında 8 çocuk yaralandı. ’deki bin 500 kişi de tahliye edilerek yangından kurtarıldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 16:58
Rusya’da AVM yangını: 8 yaralı

Alışveriş merkezindeki eğitmenler tarafından kimyasallarla yapılan deney sırasında parlama meydana geldi. Parlamanın ardından alevlerin yayılmasıyla birlikte salondan tüm 'ye yayıldı.

BİN 500 KİŞİ KURTARILDI

Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri yoğun bir kurtarma çalışmasına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında bin 500 kişi kurtarıldı. Salonda bulunan ve en ön sıralarda oturan 10 yaşında bir erkek çocukla 13 yaşındaki kız çocuğunda yüzde 25 oranında yanıklar meydana geldi. 5 ile 13 yaşındaki toplam 8 çocuk şehirde bulunan hastanede tedavi altına alındı.

Rusya'da yangın faciası: 16 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Federasyonu Araştırma Merkezi tarafından güvenlik kamera görüntülerini yayınladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Facia kurbanlarının çoğu çocuk 64 ölü

Daha önce Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 64 çocuk yanarak yaşamını yitirmişti.

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Rusya’da AVM yangını: 8 yaralı
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