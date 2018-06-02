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: ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz

James Mattis, 'in statüsü tartışmalı Güney Çin Denizi'nde füzeler konuşlandırarak komşularını yıldırmaya ve baskı altında tutmaya çalıştığını söyledi. Trump yönetiminin Çin ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini belirten Mattis, "Bununla birlikte Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz" dedi.

Giriş Tarihi: 2.6.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 14:22
ABD: Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz

Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan Mattis, Pekin yönetiminin Güney Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.

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ABD: Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz
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