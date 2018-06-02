ABD: Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz
ABDSavunma Bakanı James Mattis, Çin'in statüsü tartışmalı Güney Çin Denizi'nde füzeler konuşlandırarak komşularını yıldırmaya ve baskı altında tutmaya çalıştığını söyledi. Trump yönetiminin Çin ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini belirten Mattis, "Bununla birlikte Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz" dedi.
Giriş Tarihi: 2.6.2018 14:04Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 14:22
Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan Mattis, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.