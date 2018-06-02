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'de dan ölenlerin sayısı 5 yükseldi

'de Mart ayından itibaren lara bulaşmış koli basili (Escherichia coli) bakterisinden zehirlenen insan sayısı 200 kişiye ulaştı, 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 17:06
ABD'de maruldan ölenlerin sayısı 5 yükseldi

'de dan bulaşan salgın krizi büyüyor. Mart ayından beri süren koli basili salgınında ölü sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı.

35 EYALETTE ZEHİRLENME VAKASI VAR

Ülkenin 35 eyaletinde vakası tespit edildiği belirtildi. Sağlık yetkilileri marulların yetişme sezonunun altı hafta önce bittiğini ve marulun raf ömrünün kısa olduğunu hatırlatarak, zehirlenmelerin yakında sona ereceğini açıkladı. Çoğu koli basili bakterisi zarar verici değildir fakat bazı türleri ciddi hastalıklara sebep olabilecek toksinler üretebilirler. Koli basili enfeksiyonunun belirtileri; ishal, karında kramp, bulantı ve kusmadır.

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ABD'de maruldan ölenlerin sayısı 5 yükseldi
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