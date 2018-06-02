ABD'ye resti çektiler

Pakistan Dışişleri ve Savunma Bakanı Khurram Dastagir Han, ABD ile Pakistan arasında yaşanan gerginliğe rağmen Pakistan'ın tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttuğunu belirterek, "Ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz." dedi.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Han, Pakistan'ın, ABD'nin talebiyle terörizmi finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye alınmasına tepki gösterdi.

Merkezi Paris'te bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF), ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ı terörü finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye aldığını söyleyen Han, bir adım ötesinin kara liste olduğunu belirterek, bu durumun Pakistan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Han, ABD'nin söz konusu kararı ile Afganistan'daki karışıklığı sona erdirmemesinin suçunu Pakistan'a attığını ifade etti.

İki ülke arasında son dönemde üst düzey bir görüşme olmadığını ifade eden Han, "Sadece çok resmi diplomatik seviyeli görüşmelerin yapıldığı bir çıkmazdayız. İslamabad'daki ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımızla görüşüyor, bizim ABD'deki elçimiz ABD Dışişleri ile görüşüyor ama bunlar gerçek iletişim değil. İki ülke birbiriyle görüşmüyor." şeklinde konuştu.

Han, iki ülke arasında üst düzey görüşmelerin sadece ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva arasında yapıldığını da sözlerine ekledi.

Pakistan'ın 17 yıldır terörle mücadele için ABD'den mali destek aldığını da hatırlatan Han, ülke ekonomisine de katkısı olan bu yardımın yeni yılda alınamadığını söyledi.

ABD'nin tutumuna karşı Pakistan'ın hangi adımları atacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Han, "Gergin ilişkilerimize rağmen Pakistan ABD için tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttu ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz. Görünen o ki ABD Pakistan'a karşı şiddet içermeyen bir cezalandırma yolu izliyor." dedi.

İKMAL HATLARI

Pakistan'da bulunan ikmal hatları Afganistan'da yürütülen operasyonlar için büyük önem arz ediyor. Hatların 2011'de kapatılmasıyla ABD ve müttefikleri Rusya'nın da bulunduğu farklı ülkeleri kullanmıştı ancak 25 Pakistan askerinin bombalandığı hava saldırısının ardından ikmal hatları yeniden açılmıştı. ABD, bu saldırının yanlışlıkla yapıldığını açıklamıştı.

İki ülke diplomatlarına seyahat sınırlaması getirildi

İki ABD'li diplomatın nisanda İslamabad'da farklı günlerde geçirdiği trafik kazalarında bir Pakistanlı'nın ölmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler bir kere daha gerilmişti.

Pakistan hükümeti, kırmızı ışıkta geçerek bir kişinin ölümüne sebep olan ABD Savunma ve Hava Ateşesi Albay Joseph Emanuel Hall'un ülkeden çıkışına yasak getirdi. ABD yönetimi de ülkesindeki Pakistanlı diplomatlara bulundukları şehirlerden 40 kilometreden fazla uzaklaşmama veya 5 gün öncesinde izin alma uygulamasını hayata geçirdi.

Pakistan'dan çıkışına yasak konan Hall, daha sonraki süreçte ölümüne sebep olduğu Atik Baig'in ailesine kan parası ödeyerek Pakistan'dan ayrıldı.