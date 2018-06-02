"Hemşirenin şehit edilmesi tam bir savaş suçu"

İsrail'in gösteriler esnasında sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları hiçe saymaya devam ettiğine dikkati çeken Avad, "Şehit Neccar insanlara ve halkına yardım etmek için hayatını bir bedel olarak ödedi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında birkaç kez yaralanmasına rağmen görevini yerine getirmekten geri kalmadı. Yaralanması onun görev yapmasını engellemedi." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA "FİLİSTİN HALKINI KORUMA ÇAĞRISI"NI YİNELEDİ

Avad, uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü hemşire Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtmişti.

Kudra ayrıca, 40'i gerçek mermiyle olmak üzere 100 Filistinlinin de farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etmişti.

İsrail ablukası altında yıllardır büyük insani bir kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen yürüyüş düzenleniyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güç ve sıcak havaya rağmen binlerce Filistinli katıldı.