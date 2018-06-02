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'da fırtına: 17 ölü

'ın kuzeyinde meydana gelen fırtına nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi. Fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaştığı belirtilirken ölümlere yol açanlaarın yıkılan ağaçlar, duvarlar ve evler olduğu kaydedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 17:15
Hindistan'da fırtına: 17 ölü

'ın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 17 kişinin öldüğü bildirildi. Hindustan Times'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan eyaletinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

FIRTINA DEVAM EDECEK

Bölgesel Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü TP Gupta, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaştığını, ölümlere yıkılan ağaçlar, duvarlar ve evlerin neden olduğunu kaydetti. kurumundan yapılan açıklamada, halka fırtınanın edeceği uyarısında bulunuldu.

Hindistan'nın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te nisan ayından bu yana etkili olan fırtınalar nedeniyle 200'den, diğer bölgelerde ise toz ve rüzgar fırtınaları nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'da fırtına: 17 ölü
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