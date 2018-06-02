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İnce’ye parlatma Erdoğan’a karalama

PKK’ya kucak açıp, bakanların gurbetçilerle buluşmasına engel olan , şimdi de ’ye arka çıkmaya başladı. Alman basını bir yandan ’a yönelik seviyesiz bir karalama kampanyası yürütürken bir yandan da İnce’yi “kurtarıcı” olarak lanse etti

Giriş Tarihi: 2.6.2018
İnce’ye parlatma Erdoğan’a karalama
'daki gazeteler, Türkiye'deki seçimler öncesinde yine harekete geçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi kollayan basın, CHP'nin adayı 'yi parlatırken, Cumhurbaşkanı 'a dönük karalama kampanyası yürütüyor. Verilen haberlerdeki algı genelde "Muharrem İnce kurtarıcı" şeklinde. Bu algı çerçevesinde, Muharrem İnce, Türkiye düşmanı Bild gazetesine konuştu.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA BULUŞTULAR
Muharrem İnce, her fırsatta Türkiye'ye düşmanlık eden Bild gazetesiyle Erdoğan düşmanlığında buluştu. Türkiye'de Almanya Başbakanı Merkel'e sert sözler sarf eden Muharrem İnce, Bild'de ise Almanya konusunda sıcak mesajlar verdi, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Türkiye'de yaptığı konuşmada Merkel'e "Haddini bil" diyordu, Bild'e ise "Benim Cumhurbaşkanlığım döneminde Almanya ve Hollanda ile kriz yaşamamızı gerektirecek herhangi bir konu olmayacak" dedi.

TÜRKİYE'Yİ İSPİYONLADI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutarsız politikasını, Almanya mesajları konusunda da sürdürdü. İnce, Merkel'in, seçimlerden sonrası için 'ı ülkesine davet etmesine çok bozulmuştu. Merkel'e, "Seçimin sonucunu beklemeden o nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen ne zannediyorsun kendini? Almanya'nın uşağı mıyız" demişti. Aynı İnce şimdi de Almanlara şirin görünmek için Türkiye'yi ispiyonlayanların safına katıldı.

ALMANCA ÜCRETLİ TÜRKÇE BEDAVA
Muharrem İnce'nin beyanatları, tam da Bild'in istediği gibi oldu. 15 yılda Türkiye'nin geldiği noktayı gizleyip "Erdoğan Türkiye'yi yıkıma uğrattı" diye iftira atan Muharrem İnce'nin Türkiye'yi karalayan beyanatları, Bild'in Alman okuyucularına paralı, Türk okurlarına ise ücretsiz sunuldu. Öte yandan HDP Lideri da dpa'ya, Türkiye'yi karalayıcı açıklamalar yaptı. FRANKFURT
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İnce’ye parlatma Erdoğan’a karalama
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