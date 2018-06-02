İspanya'da Pedro Sanchez dönemi başlıyor

İspanya'nın yeni Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid Zarzuela Sarayı'nda Kral VI. Felipe huzurunda yemin ederek görevine başladı. İspanya'nın yeni Başbakanı Sosyalist İçi Partisi lideri Pedro Sanchez, yemin ederek görevine resmen başladı. Başkent Madrid'in Zarzuela Sarayı'nda gerçekleşen törende, Pedro Sanchez Kral VI. Felipe'nin huzurunda yemin etti. Törende ilk defa hiçbir dini sembolün kullanılmaması dikkatleri çekti. Bugüne kadar başbakanlar İncil eşliğinde yemin ediyorlardı.

GÜVEN OYLAMASI İLE BAŞBAKAN OLDU

Pedro Sanchez, dün güven oylamasında ülkenin yeni başbakanı olmuştu. Sanchez bu yolla başbakan seçilen ilk siyasetçi oldu. Meclis'teki 350 sandalyeden sadece 84'üne sahip olan Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin iktidarda kalıp sözünü geçirebilmek için başka partiden destek alması gerekiyor. Pedro Sanchez'in hükümetinde kimlerin yer alacağı merak konusu oldu.