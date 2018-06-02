NATO'dan 30 bin kişilik birlik iddiası

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

GELECEK AY AÇIKLANACAK

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katılacağı ve gelecek hafta Brüksel'de yapılacak toplantıda bu konunun müzakere edileceği bilgisi paylaşılan haberde, temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

"ALMANYA ÖNCÜ ROL OYNUYOR"

NATO çevrelerinde, yeni kurulacak birlikte "Almanya'nın öncü rol oynayacağının" ifade edildiği savunulan haberde, bir NATO diplomatının da "caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermek için daha hızlı olmalıyız ve çok sayıda askeri ve teçhizatı hızlı taşımamız lazım." sözlerini kullandığı kaydedildi.

TALEP ABD'DEN GELDİ!

Haberde, yeni müdahale gücünün kurulması inisiyatifinin ABD'den geldiği yazıldı.

NATO'nun ayrıca ağır silah ve teçhizatı hızlı taşımak için "askeri hareketliliği" geliştirmek istediğine işaret edilen haberde, bunun için altyapının iyileştirilmesi, idari engellerin azaltılması ve siyasi kararların alınmasının hızlandırılması gerektiği belirtildi.