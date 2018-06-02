Son dakika:Suudi Arabistan, Katar'a savaş açmaya hazırlanıyor!

Suudi Arabistan, Katar'a savaş açmaya hazırlanıyor. Fransız Le Monde gazetesi, Katar'ın Rus hava savunma sistemi satın alması halinde Riyad yönetiminin askeri harekata kalkışacağını yazdı.

Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Katar'ı savaşla tehdit ettiğini belirten gazete, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gelen mektubu sayfalarına taşıdı:

"Krallık hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri almaya hazır, askeri harekat da buna dahil." Le Monde, Macron'a Suudi Arabistan'dan ulaşan mektubun son dönemde yazıldığını da aktardı.

FRANSA VE SUUDİARABİSTAN KATAR'IN SAVUNMA FÜZESİ ALMASINA ENGEL OLACAK!

Gazete, mektupla ilgili Paris'ten veya Suudi hükümetinden bir yorum yapılmadığını da belirtiyor. Le Monde ayrıca, Fransa ve Suudi Arabistan'ın Katar'ın Rus füze savunma sistemi almasına engel olmaya çalışacağını da vurguladı.

Moskova ve Doha yönetimi, geçen yıl askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Rusya'daki Katar Büyükelçisi, Ocak ayında yaptığı açıklamada tarafların S-400 füze savunma sistemi satışını görüştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, 5 Haziran 2017 tarihinde Katar'ı ablukaya aldı. Riyad'ın müttefikleri Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, bir yıldır Doha yönetimine ambargo uyguluyor. Basra Körfezi'ndeki küçük yarımada ülkesi Katar'ın deniz ve kara sınırları da kapatılmış durumda.