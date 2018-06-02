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Son dakika:, 'a savaş açmaya hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Macron'a gelen mektubu sayfalarına taşıyan gazetesi, 'ın Rus sistemi satın alması halinde savaş çıkabileceğini duyurdu: "Krallık, hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri almaya hazır, da buna dahil."

Giriş Tarihi: 2.6.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 18:01
Son dakika:Suudi Arabistan, Katar'a savaş açmaya hazırlanıyor!

, 'a savaş açmaya hazırlanıyor. Fransız gazetesi, Katar'ın Rus hava savunma sistemi satın alması halinde Riyad yönetiminin a kalkışacağını yazdı.

Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Katar'ı savaşla tehdit ettiğini belirten gazete, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gelen mektubu sayfalarına taşıdı:

"Krallık hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri almaya hazır, askeri harekat da buna dahil." Le Monde, Macron'a Suudi Arabistan'dan ulaşan mektubun son dönemde yazıldığını da aktardı.

FRANSA VE SUUDİARABİSTAN KATAR'IN SAVUNMA FÜZESİ ALMASINA ENGEL OLACAK!

Gazete, mektupla ilgili 'ten veya Suudi hükümetinden bir yorum yapılmadığını da belirtiyor. Le Monde ayrıca, Fransa ve Suudi Arabistan'ın Katar'ın Rus füze savunma sistemi almasına engel olmaya çalışacağını da vurguladı.

ve Doha yönetimi, geçen yıl askeri işbirliği anlaşması imzaladı. 'daki Katar Büyükelçisi, Ocak ayında yaptığı açıklamada tarafların savunma sistemi satışını görüştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, 5 Haziran 2017 tarihinde Katar'ı ablukaya aldı. Riyad'ın müttefikleri , Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, bir yıldır Doha yönetimine ambargo uyguluyor. Basra Körfezi'ndeki küçük yarımada ülkesi Katar'ın deniz ve kara sınırları da kapatılmış durumda.

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Son dakika:Suudi Arabistan, Katar'a savaş açmaya hazırlanıyor!
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