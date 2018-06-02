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yerleşimciler, köye bastı

askerlerinin eşlik ettiği yerleşimcilerin işgal altındaki 'da bir köye düzenlediği baskında 4 li yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 22:49
Yahudi yerleşimciler, köye bastı

hükümetine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup yerleşimcinin Nablus'un güneyindeki Urif köyüne baskın yaparak yaşlı bir çobanı yaraladığını söyledi.

GERÇEK MERMİLERLE VURDULAR!

Köydeki gençlerin askerlerinin koruması altındaki yerleşimcilere tepki gösterdiğini belirten Dağlas, 3 Filistinli gencin de çıkan arbedede yaralandığını aktardı.

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Dağlas, gerçek mermiyle vurulan gençlerden birinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Urif köyündeki Filistinliler sık sık Yitzhak yerleşim birimindeki Yahudilerin saldırısına maruz kalıyor.

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Yahudi yerleşimciler, köye bastı
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