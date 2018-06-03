“ABD askerleri Sincar Dağı’nda” iddiası

ABD askerlerinin ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar
ilçesinde konuşlandığı iddia edildi. İddiayı dile getiren Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini de öne sürdü. Bunun yanı sıra Irak medyasında, ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı. Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından terör örgütü PKK
geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.