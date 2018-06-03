Fransa’da uzun ve koyu renk etek giymek laikliğe aykırı sayıldı

Fransa'da okullara dağıtılan laiklik kitapçığında devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin uzun ve koyu renk etek giymesinin yasaklanmasıyla ilgili madde eklenmesi tartışmalara neden oldu.

Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarına dağıtılan 83 sayfalık laiklik kuralları kitapçığında, "okullarda öğrencinin dini aidiyetini gösteren simge ve giysiler" yasağı yeniden tanımlandı. Okullarda dini simge ve giysilerin yasak olduğu ülkede, yasalar listesine uzun ve koyu renk etek de eklendi.

DİNİ SEMBOL OLARAK GÖRDÜKLERİ İÇİN LAİKLİĞE TERSMİŞ...

Kitapçığa göre, öğrencinin sürekli saçını bandana ile kapatması, türban takması, başörtü kullanması ve koyu renk uzun etek giymesi dini sembol olarak görülüyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerin öğrencilerle diyalog kurması, ilgili yasağa dair bilgi vermesi öngörülen kitapçıkta, anlaşma sağlanamaması durumunda okul yönetiminin disiplin sürecini başlatabileceği ve okuldan uzaklaştırma da dahil bazı cezalar verebileceği kaydedildi.

O ÖĞRENCİ OKULDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ülkede uzun etekle ilgili tartışmalar 2016 yılında da gündeme gelmiş, 15 yaşındaki öğrenci Sarah K., uzun etek giydiği için okuldan uzaklaştırılmıştı. İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri, siyah uzun eteğin dini bir simge olarak algılanmasına tepki göstermişti.