Kirli petrol ittifakı Esad ve YPG anlaştı

Terör örgütü YPG
/PKK ve Beşar Esad
rejimi, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor ilinde örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrol
ü takas etme konusunda anlaşmaya vardı. Anadolu Ajansı'na göre, anlaşma gereği YPG/PKK'nın rejime verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak. Ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer'den günde yaklaşık 15 bin varil petrolün çıkarıldığı belirtiliyor. Terör örgütü, Deyr ez Zor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti. Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.