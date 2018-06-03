Müslüm’ün terör propagandasına Belediye desteği

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Baskanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal paylasım sitesi Twitter'daki sahsi hesabından Salih Müslüm'in katılacağı konferansın afişini paylaştı ve "Köln Büyüksehir Belediyesinin resmi desteğiyle terör örgütü propagandası. Bırakın seçim yasağını, Alman İstihbaratına göre de PKK şubesi olan PYD yöneticilerine tam destek. Kampanya yasaklarının HDP için ne kadar geçerli olduğuna sayısıyız örnekten de birisi" ifadelerini kullandı. Konferansa, HDP'nin firari milletvekili Ahmet Yıldırım'ın da katılacağı öğrenildi.

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