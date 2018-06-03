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Müslüm’ün terör propagandasına Belediye desteği

/'NIN kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm'ün, 24 Haziran seçimlerinden iki gün önce video konferansla katılarak konuşacağı konferansa Köln Büyükşehir Belediyesi'nin resmi destek verdiği bildirildi. Köln Belediyesi'nin söz konusu konferansa sponsor olduğu öğrenildi.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 12:16
Müslüm’ün terör propagandasına Belediye desteği

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Baskanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal paylasım sitesi Twitter'daki sahsi hesabından Salih Müslüm'in katılacağı konferansın afişini paylaştı ve "Köln Büyüksehir Belediyesinin resmi desteğiyle terör örgütü propagandası. Bırakın seçim yasağını, Alman İstihbaratına göre de şubesi olan yöneticilerine tam destek. Kampanya yasaklarının için ne kadar geçerli olduğuna sayısıyız örnekten de birisi" ifadelerini kullandı. Konferansa, HDP'nin firari milletvekili Ahmet Yıldırım'ın da katılacağı öğrenildi.

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Müslüm’ün terör propagandasına Belediye desteği
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