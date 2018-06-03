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'dan 30 bin kişilik birlik iddiası

’nun 30 gün içinde harekete geçebilecek 30 bin askerden oluşacak bir birliğin kurulmasını planladığı ileri sürüldü. ’da yayımlanan “Welt am Sonntag” gazetesindeki haberde, NATO’nun ’dan yapılacak bir saldırıya karşı reaksiyon yeteneğini iyileştirmek istediğine dikkati çekildi. Bu gücün yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle donatılması planlanıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 01:28
NATO'dan 30 bin kişilik birlik iddiası

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

GELECEK AY AÇIKLANACAK

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katılacağı ve gelecek hafta 'de yapılacak toplantıda bu konunun müzakere edileceği bilgisi paylaşılan haberde, temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

"ALMANYA ÖNCÜ ROL OYNUYOR"

NATO çevrelerinde, yeni kurulacak birlikte "'nın öncü rol oynayacağının" ifade edildiği savunulan haberde, bir NATO diplomatının da "caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermek için daha hızlı olmalıyız ve çok sayıda askeri ve teçhizatı hızlı taşımamız lazım." sözlerini kullandığı kaydedildi.

Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia

TALEP ABD'DEN GELDİ!

Haberde, yeni müdahale gücünün kurulması inisiyatifinin ABD'den geldiği yazıldı.

Alman medyasından Türkiye itirafı

NATO'nun ayrıca ağır silah ve teçhizatı hızlı taşımak için "askeri hareketliliği" geliştirmek istediğine işaret edilen haberde, bunun için altyapının iyileştirilmesi, idari engellerin azaltılması ve siyasi kararların alınmasının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

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NATO'dan 30 bin kişilik birlik iddiası
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