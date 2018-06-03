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Trump'ın 'i suçlamasının ardından ile zirveye Çin desteği gecikmedi!

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in, ile arasında gerçekleşecek tarihi zirveyi desteklediğini açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 11:47
Trump'ın Çin'i suçlamasının ardından Kuzey Kore ile zirveye Çin desteği gecikmedi!

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, ile arasında gerçekleşecek tarihi zirveyi desteklediklerini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in ABD ve Kuzey Kore arasında 12 Haziran'da Singapur'da düzenlenmesi planlan zirvenin sorunsuz bir şekilde gerçeklemesini desteklediğini açıkladı.

Chunying, yaptığı açıklamada iki ülke arasında iptal edilen zirvenin yeniden gündeme gelmesinin ve zirve hazırlıklarının yeniden başlamasının Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Sözcü, Kore Adası'nda barışın devam edebilmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma sürecinin tamamlanabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Kuzey Kore'nin görüşme takvimini dondurmaya yönelik geri adım atması ardından, Çin'i hedef alan açıklamalar yapmış ve Çin ile ticari ilişkiyi sürüdüreceklerini ancak Kuzey Kore ve nükleer konusunda Çin etkisinden emin olamadığını ifade etmişti.

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Trump'ın Çin'i suçlamasının ardından Kuzey Kore ile zirveye Çin desteği gecikmedi!
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