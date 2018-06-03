‘Yardım meleğine’ İsraıl kurşunu

Henüz 21 yaşında olan ve Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar
, Gazze
sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale ederek, kadın, çocuk, yaşlı ve gazeteci demeden Filistinlileri şehit eden İsrail
askerlerinin son kurbanı oldu. Neccar'ın beyaz forması da onu, İsrail askerlerinin sivil insanlara yönelik korkunç vahşetinden koruyamadı.
ELLERİ HAVADAYDI
Neccar, Büyük Dönüş Yürüyüşü
gösterilerinin 10'uncu haftasında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus
kentinin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlilerin yardımına ellerini havaya kaldırmış şekilde koşarken İsrail keskin nişancı
larının hedefi oldu. Yardım meleğini son yolculuğuna uğurlayan birçok meslektaşı, ailesi ve sevenleri, Neccar'ın cansız bedenini gördükleri an hıçkırıklara boğuldu. Bölgede kurulan Sahra Hastanesi Müdürü Doktor Salah er-Rantisi, "Hemşire Rezzan, ağır yaralı hastaneye getirildi. Rezzan'ın nahif bedenine isabet eden kurşun, göğsünü delerek sırtından çıkmış" dedi. Gönüllü hemşire 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinden iki gün sonra Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında yaşanan olaylarda yaralanan Filistinlilere gönüllü bir şekilde müdahale etmenin kendisi için "kolay" bir karar olmadığını söylemişti. '
ŞEREF DUYUYORUM'
Neccar, görevini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, "Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı. Ben bununla şeref duyuyorum" demişti. "Bu görevin genç bir kadın için kolay olmadığını biliyorum ancak, yaralılara ve zor durumda olanlara yardım etmek için girdiğim bu yolu tamamlamaya kararlıyım" demişti. 30 Mart'tan bu yana süren gösterilerde İsrail'in şehit ettiği Filistinli sayısı 120'yi geçti.
Genç sağlık görevlisinin şehadeti büyük öfke seline dönüştü. Yüzlerce Filistinli, Rezzan Neccar'ın cenazesinin kaldırıldığı Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'nin önüne akın etti. Dünkü cenaze törenine de binlerce kişi katıldı.