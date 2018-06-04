ABD ordusu Sincar’da üs kuruyor

ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak
'ın Musul vilayetine bağlı Sincar
ilçesinde konuşlandığı iddia edildi. Bölgeden, ABD askerlerinin 1 Haziran'da 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler geldi. Anadolu Ajansı'na konuşan Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.
'AMAÇ DEAŞ'TAN KORUNMAK'
Halil, ABD güçlerinin ilk defa Sincar'a konuşlanmadığını, 2003-2010 döneminde bölgede bulunduklarını söyledi. Halil, konuşlanmanın Irak hükümetinin bilgisi ve bölgeyi terör örgütü DEAŞ
'tan korumak amacıyla yapıldığını belirtti.
Irak ve ABD'li askerlerin, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti. Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.