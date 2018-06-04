Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD ordusu Sincar’da üs kuruyor

ABD ordusu ’da üs kuruyor

Giriş Tarihi: 4.6.2018
ABD ordusu Sincar’da üs kuruyor
ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla 'ın Musul vilayetine bağlı ilçesinde konuşlandığı iddia edildi. Bölgeden, ABD askerlerinin 1 Haziran'da 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler geldi. Anadolu Ajansı'na konuşan Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

'AMAÇ DEAŞ'TAN KORUNMAK'
Halil, ABD güçlerinin ilk defa Sincar'a konuşlanmadığını, 2003-2010 döneminde bölgede bulunduklarını söyledi. Halil, konuşlanmanın Irak hükümetinin bilgisi ve bölgeyi terör örgütü 'tan korumak amacıyla yapıldığını belirtti.
Irak ve ABD'li askerlerin, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti. Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD ordusu Sincar’da üs kuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN