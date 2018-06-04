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ve heyetleri 5. kez görüştü

Başkanı ile Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması beklenen zirve için ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin 5. kez görüştüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:46
ABD ve Kuzey Kore heyetleri 5. kez görüştü

Yonhap ajansının haberine göre, 'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim başkanlığındaki heyet, 'deki silahsızlandırılmış bölgede bulunan Panmunjom köyünde Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui başkanlığındaki heyetle bir kez daha bir araya geldi.

Heyetler, daha önce, 27 Mayıs ile geçen hafta çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de aynı yerde görüşmüştü.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak tarafların toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde arındırılmasının nasıl başarılacağı ve 1950-53 Kore Savaşı'nın resmen sona erdiğinin ilan edilmesi gibi konuları ele aldığı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı , 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile 'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini bildirmişti.

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ABD ve Kuzey Kore heyetleri 5. kez görüştü
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