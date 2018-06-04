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midesinden 80 plastik torba çıktı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018
Balinanın midesinden 80 plastik torba çıktı
Tayland'da kıyıya vuran bir pilot balina bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veterinerlerin hayatta tutmaya çalıştığı balina kendisine verilen gıdaları 5 plastik torbayla birlikte kustu. Hiçbir çabaya cevap vermeyen ölüm nedenini araştıran uzmanlar, yaptıkları otopside balinanın midesinde sekiz kilo ağırlığında 80 plastik torba olduğunu belirledi. Plastik torbaların balinanın beslenmesini imkansız hale getirdiğini belirten deniz biyoloğu Thon Thamrongnawasawat, "Midende 80 plastik torba varsa, ölürsün" dedi.
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Balinanın midesinden 80 plastik torba çıktı
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