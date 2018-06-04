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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 15:25
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı

Görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a dün gelen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına geldi.

Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, herhangi bir açıklama yapmadı.

Çavuşoğlu - Pompeo arasındaki görüşmesi başladı... İşte Çavuşoğlu - Pompeo arasındaki görüşmenin detayları!

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ DE GÜNDEME GELECEK

Görüşmede ağırlıklı Münbiç konusunun ele alınması ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.

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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı
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