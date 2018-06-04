Çin Dışişleri Bakanlığı: "ABD Çin'in içişlerine müdahale ediyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, Çin'in Tiananmen Meydanı'nda 1989'da meydana gelen olaylar hakkında net bir sonuca ulaştığını söyleyerek, "ABD her yıl nedensiz eleştirilerde bulunup Çin'in içişlerine müdahale ediyor" dedi. Chunying, ABD Dışişleri Bakanının Çin hükümetinin herhangi bir şey yapmasını talep edecek niteliklere sahip olmadığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada, Çin'in 1989 yılında Pekin'deki Tiananmen Meydanı ve çevresinde öğrencilerin öncülüğünde yapılan demokrasi yanlısı protesto eylemlerinin bastırılması sırasında öldürülen, gözaltına alınan veya kayıp olanların kamuya açıklanmasını istediğini söylemişti.

Pompeo, masum hayatların trajik kaybını hatırladığını söylemiş, geçtiğimiz yıl gözaltında tutulduğu sırada hayatını kaybeden Çinli muhalife atıfta bulunarak, "Liu Xiaobo'nun 2010 Nobel Barış Ödülü konuşmasında yazdığı gibi, 4 Haziran'ın ruhları hala huzur bulmadı" demişti.

Pompeo, "Çin hükümetini öldürülen, gözaltına alınan ya da kayıp olanların tam bir muhasebesini yapmaları yönünde çağrıda bulunan uluslararası topluma katılıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Çin hükümeti 4 Haziran 1989'te protestoları bastırmak için Tiananmen Meydanı'na tanklar göndermiş ama hiç bir zaman kaç kişinin öldüğünü açıklamamıştı. Pekin'de protestolar Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hükümeti tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı ve pek çok sivil yaşamını yitirdi.

Tiananmen Katliamı'nda ölü sayısı Çin resmi kaynaklarına göre 200 ile 300 arası, Çinli öğrenci örgütlerine ve Çin Kızılhaçı'na göre ise 2 - 3 bin arasında. Bununla birlikte Çin Hükümetinin pek çok bağımsız kaynak tarafından da doğrulanan iddiasına göre, ölümlerin önemli bir kesimi meydanda değil, meydana çıkan sokaklarda oldu.