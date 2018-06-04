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En yaşlı kedi 30 yaşını kutladı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018
En yaşlı kedi 30 yaşını kutladı
'de yaşayan isimli dünyanın en yaşlı kedisi 30'uncu nü kutladı. Rutin kontrolleri için veterinere götürülen kedi, kilinik çalışanlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisiyle karşılandı. Tansiyon hastalığı olan kedi, yaş günü nedeniyle ücretsiz muayeneden geçirilerek en sevdiği mamayı yedi. Rubble'yi 20'nci yaş gününde aldığını belirten sahibi Michele Heritage, çocuğu olmadığı için onu kendi çocuğu olarak gördüğünü kedisinin ünlü olup rahatsız olmasından korktuğunu söyledi.
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En yaşlı kedi 30 yaşını kutladı
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