F-35’lerin teslimatıyla ilgili resmi davet geldi

Türkiye
'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD'li senatörlerin Türkiye'ye verilmesine karşı çıktığı beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının 21 Haziran'daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet, ilgili Türk makamlarına geldi. F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, "Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth'ta gerçekleştireceğimiz 'Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni'nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi. Türkiye'ye teslim edilecek ilk F-35A, Kasım 2019'da Türk Hava Kuvvetleri'ne katılacak.